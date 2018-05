Kunst i Byen under Jorden

Foto: Kaj Bonne

Kunststuderende Daphne Zhang og brugere og beboere har bragt natur og stemninger til Byen under Jorden i Bystævneparken.

Af Erik Fisker

I sidste uge blev der afholdt fernisering i den nye del af Byen under Jorden, der kan findes i kældergangene mellem plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo i Bystævneparken. Byen indeholder blandt andet forretninger, café og motionsrum og det seneste halve år har der været arbejdet med pensler og maling for at det til at være et oplevelsesrigt og rart sted at færdes.

Det var centerleder Susanne Christensen, der bød velkommen til de mange fremmødte og fortalte om baggrunden for projektet. – Vores kunststuderende, Daphne ZiYi Zhang, stopper sin praktikperiode hos os. I perioden har hun og en masse beboere og brugere af aktivitetscenteret haft gang i pensler, maling m.m. Visionen er at bringe den skønne natur og dets stemninger ind i kældergangen, så alle synesw, det er et godt og rart sted at være, sagde Susanne Christensen.

De fire årstider

Kunstneren Daphne ZiYi Zhang er kandidatstuderende i visuel kultur ved Københavns Universitet og har som led i studiet været i et praktikforløb i Bystævneparken. Samtidig med sin uddannelse på universitetet har hun også studeret på Kunstterapiuddannelsen. Daphne har afsluttet sin bachelor i kunsthistorie med sidefag i psykologi og hendes interesse for kunst og psykologi har betydet, at hun nu skal i gang med sit kandidatspeciale om kunstterapi.

Temaet for malerierne er de fire årstider, sommer, efterår. Vinter og forår. For hver årstid er der lavet to store malerier, hvor det ene har abstrakt karakter, mens det andet er betegnes realistisk.

Hvis man ønsker at se de spændende malerier, kan man kontakte centerleder på Poppelbo, Susanne Christensen.