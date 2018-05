Kurs mod drømmeland

Vind en ny børnebog om søvnhjælp

Af Dorthe Brandborg

Stig ombord på det magiske skib ”Den gyldne havmåge”, og sejl med Kaptajn Døsig og hans besætning, der hver aften ender rejsen i drømmeland.

Bogen kan hjælpe alle børn til at falde i søvn. Forfatteren Heidi Møller er psykolog og mental træner, og bruger positiv forstærkning og afslapningsteknik i bogens sprog og indhold, der gør, at bogen virker søvndyssende. Det lyder måske en anelse teknisk, men det hele er flettet naturligt ind i historien.

-Ideen til bogen kom fra en periode på knap 3 år, hvor jeg under min studietid, arbejdede som fast tilkaldevikar på et børnehjem. Her sluttede jeg aften- eller døgnvagten af med at putte alt mellem 4-10 børn. Det gav mig stor erfaring med at møde hvert enkelt barn med lige dele nærvær og kærlighed. Børnene lærte mig, hvor vigtigt det var, at jeg støttede op om deres faste putterutiner, fordi forudsigeligheden gjorde dem trygge.

Det var også vigtigt, at sørge for, at tavlen altid blev vasket ren, hvis der havde været konflikter i løbet af dagen, hvad der ofte var. Jeg lærte også, at det var nemmest, at jeg altid spurgte ind til, hvordan jeg bedst kunne hjælpe barnet med at falde til ro. Ét barn havde måske brug for at få renset ud i dagens tanker og oplevelser. En anden kunne have brug for at blive nusset. Mens en tredje havde brug for lidt af det hele, mens jeg læste en godnathistorie.

Heidi Møller udlodder i samarbejde med avisen 3 eksemplarer af bogen

Du skal blot svare på følgende:

Hvem har inspireret Heidi til at skrive bogen?

a. Hendes egne børn

b. Børnehavebørn

c. Børn på børnehjem

