Lokale piger til dansefestival

Tingbjergs eget dansecrew. Foto: Line Falk Tranberg

En gruppe unge piger fra Tingbjerg har dedikeret sig til hip hop dansen

Af Erik Fisker

Pigerne i projektet Tingbjerg All Girl Crew optrådte flere gange under den nyligt afholdte subURBAN DANCE festivalen og selvfølgelig også på deres egen hjemmebane i Tingbjerg, hvor små hundrede mennesker var kommet for at se danseforestillingen.

Invitation fra borgmesteren

Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld besøgte pigerne under deres træning for nogle uger siden på Tingbjerg Skole og er vild med danseprojektet.

Pigerne fik endda en invitation til at optræde på Rådhuset efter sommerferien. – Jeg blev meget imponeret, da jeg besøgte pigernes træning i Tingbjerg for nylig. De er dygtige, dedikerede og bruger dansen kreativt som udtryksform. Kultur bringer os sammen, siger Niko Grünfeld.

Projektet Tingbjerg All Girl Crew er finansieret af Tingbjerg-Husum partnerskab og har til formål at skabe positive fællesskaber gennem dans og fysiske kreative processer og i sidste ende at få børn og unge til at deltage i foreningslivet. Danseindsatsen er et samarbejde mellem Tingbjerg Skole, Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus og Dansekapellet.