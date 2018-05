Mamma, Mia og maj i Café Pilen

Café Pilens nye forpagter, Mia Wrist Frederiksen, th., og hendes mor Susanne. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Kulturhuset Pilegårdens populære café markerede vagtskifte fredag den 4. maj. Godt nok har caféens nye forpagter, Mia Wrist Frederiksen, været godt i gang med at servicere stedets gæster i godt en måned og smukt omtalt i den lokale avis, men nu blev det altså også blåstemplet af en reception med retter så rare som de mange gratulanter – eksempelvis repræsentanter for foreninger med Pilegården som hjemsted: Benny Zacho (formand) og Lis Kragh fra den succesrige seniorklub Aktiv-Center, Mette Brabæk fra Visens Venner Brønshøj samt Peter Steffensen og Erling Olsen fra Music House.

Som eftermiddagen/aftenen skred frem blev der mindre og mindre plads på gavebordet, hvor rød- og hvidvine syntes at skyde op fra dugen som de røde og gule tulipaner udenfor. Bedst syntes Mia dog om Helge Baun Sørensens gave, Brønshøj Bogen. Hendes hjemsted er egentlig Gilleleje, hvor hun i øvrigt har arbejdet i en årrække om sommeren.

Men hun glæder sig rigtigt meget til at lære mere om Brønshøj og stedets historie at kende. Under receptionen var Mia naturligvis mere gæst end vært, og så var det jo godt, at hendes mor Susanne og kæresten Anders kunne byde på drikkevarer, der fint matchede det smukke tag-selv-bord. Først på aftenen, da den officielle reception gik på hæld, væltede det ind med unge mennesker – man forstod, at hun også uden for Café Pilen er en populær pige.