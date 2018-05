Markant fald i kommunalt sygefravær

Sygefraværet i Københavns Kommune faldt også i 2017, nemlig med 0,8 dag

Af Erik Fisker

Sygefraværet i Københavns Kommune faldt også i 2017, nemlig med 0,8 dag, og det ligger nu på 11,2 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Med faldet i sygefraværet nåede kommunen sit mål. Sygefraværet er nu faldet 10 år i træk, hvis man ser bort fra 2013, hvor det lå uændret. Sygefraværet er i alt faldet 5,1 dage siden 2007, svarende til et fald på 31 %. Dette betyder, at kommunen nu årligt får arbejdskraft for den lønudgift på i alt ca. 277 mio. kr., der før gik til sygedage.