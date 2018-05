Nordea Brønshøj og Vanløse flytter sammen

Rådgiverteamet fra Nordea rykker med til Vanløse. Til venstre filialdirektør Niclas Adegnika. Foto: Kaj Bonne

Den 15. juni bliver sidste dag, der er åbent i Nordea på Brønshøj Torv.

Af Erik Fisker

Bankens afdeling i Brønshøj sammenlægges med afdelingen i Vanløse på Jernbane Allé 47 på hjørnet ved Herlufsholmvej. Alle syv rådgivere i Brønshøj flytter til Vanløse, og afdelingen har fået ny filialdirektør, Niclas Adegnika, der tidligere blandt andet har været i Nordeas afdeling på Vesterport.

Dermed er det sandsynligvis helt slut med en bank i den funkislignende bygning fra 1930´erne på hjørnet af Frederikssundsvej og Krabbes-

holmvej. Oprindeligt var det Privatbanken, der i 1990 blev til Unibank og i 2000 til Nordea, der havde til huse i bygningen, der også tidligere har huset bl.a. den hedengangne Bella Bio, en danseskole og en Irma-butik.

I dag er det primært SuperBrugsen og Brønshøj Bibliotek med Borgerservice, der anvender den karakteristiske ejendom. I øvrigt blev ejendommen bygget på den grund, hvor Brønshøj Tivoli lå med restauration og forlystelser.

Færre møder fysisk op i banken

Baggrunden for sammenlægningen af de to afdelinger er, at stadig færre bankkunder kommer i banken. Mange kommer kun i banken i forbindelse med møder, når der sker større ændringer i privatlivet som fx huskøb, pensionering eller skilsmisse. Samtidig bruger de fleste den digitale adgang til banken og værdsætter, at man faktisk hele døgnet kan komme i kontakt med en bankrådgiver.

– Kunderne efterspørger tilgængelighed på mange områder, både tidspunktet når der skal holdes møder, men også hvordan mødet skal holdes. Nogle kunder foretrækker at sidde i fred og ro hjemme eller i en pause på arbejdet med deres PC, tablet eller mobiltelefon, og så holder rådgiverene gerne møder på den måde. Andre kunder vil gerne komme i afdelingen, og så serverer vi gerne kaffen, siger Niclas Adegnika, der den 18. juni slår dørene op til den sammenlagte afdeling i Vanløse.