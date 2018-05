Restaurant Bellahøj – bydelens stolthed

Det er Joachim Waser (th) der står for den daglige drift, men som kok går han også gerne med i køkkenet sammen med Jesper Oldager Jensen ved spidsbelastninger. Foto: DB

Det tager tid at nedlægge et dårligt renommé, men det er lykkedes for Joachim Waser at gøre Restaurant Bellahøj attraktiv igen - både til fester og som spisested

Af Dorthe Brandborg

Man mærker historiens vingesus! Fantastiske møbler, flotte tapeter og hyggelig indretning passer perfekt til de smukke lokaler med høje paneler og stuk. Der er ingen tvivl om at Restaurant Bellahøj indbyder til fest i de smukke omgivelser i den trelængede bygning beliggende i Bellahøj Parken.

Tilbage i 1682 var de gule længer fyldte med heste og køer, men i 1791 blev gården købt af grosserer Moses Levin Mariboe som lystgård til sin kone Bella – deraf navnet Bellahøj. Efter adskillige ejere blev gården i 1937 omdannet til Restaurant Bellahøj og har efterfølgende været ejet af blandt andre Københavns Kommune, som solgte den videre.

I dag er Restaurant Bellahøj forpagtet ud til restauratør Joachim Waser.

Klassisk mad med 2018 islæt

Joachim overtog hele restauranten den 1. oktober 2017, men han har været der siden 2012, hvor han havde en kompagnon. I dag har han lagt stilen om og har blandt andet a la carte menu tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, stegt flæsk ad libitum om tirsdagen og søndagsbrunch med alt hvad man kan drømme om.

-Restaurant Bellahøj har ikke været restaurant de sidste 26 år. Der har kun været selskaber. Det har vi nu lavet om på, og vi serverer dansk mad med 2018 islæt, fortæller Joachim Waser, der indrømmer, at han ikke kommer til at konkurrere med de store restauranter, og at han ikke har ambitioner om at blive en michellin restaurant.

-Vi skal konkurrere med dagligvarebutikkerne og gør det nemt for kunder, der ikke gider lave mad og som i stedet lige tager en tur på Restaurant Bellahøj og spiser Bøf Bearnaise eller en god wienerschnitzel med det hele. Og så er det ovenikøbet let at komme af med bilen lige udenfor, tilføjer Joachim med et smil.

Til daglig er der fem kokke i køkkenet. Der er 6 fuldtidsansatte og mange løst ansatte, som hyres ind ved de mange selskaber.

-Det har taget længere tid at komme af med et gammel renommé, end jeg havde regnet med. Når folk, der kan huske hvordan det var førhen, hører om Restaurant Bellahøj, så er det ofte ved at rynke på næsen. Det har vi arbejdet længe på at få ændret, siger Joachim Waser, der lige må tage telefonen, da et produktionsselskab skal forhøre sig om det er muligt at hyre sig ind til en tv-produktion.

-De sidste 3 sæsoner af TV2 Programmet ”Gift ved første blik” er blevet afholdt her, og det var da en sjov oplevelse, fortsætter Joachim Waser og tilføjer.

I flere år har der også været afholdt intimkoncerter med Lis Sørensen, Søren Sko, Eran DD m.fl. og det bliver Joacim ved med. Dog er der en ting, som han gør anderledes: ”Det bliver koncertbilletter uden mad. Der er folk, der synes, det bliver for dyrt, så derfor er det frivilligt, om folk vil gå ind i restauranten for at spise før koncerten”.

Restaurant Bellahøj har også fået en ny køkkenchef. Jesper Oldager Jensen kommer fra et tilsvarende job i DGI Byen og han ser Restaurant Bellahøjs potentiale som kæmpestore.

-Grunden til at jeg skiftede var for at få mere til det jeg værdsætter mest, og det er at lave mand fra bunden og det gør vi på Restaurant Bellahøj, fortæller Jesper Oldager Jensen og tilføjer, at han også arbejder på at få endnu mere økologi ind i menuerne og få endnu flere glade kunder.