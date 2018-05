Sommerens sidste quizaftner

Smart, parat, svar! Onsdag d. 23. maj og torsdag den 14. juni kl. 19 dyster lokale teams for sidste gang i paratviden inden sommerferien

Af Dorthe Brandborg

Når solen stikker kan hjernen som bekendt slå fra, men inden det sker, bliver der krydset klinger i parat-

viden to aftener i Kulturhuset Pilegården. Op dukker der som regel både naboer, gamle klassekammerater, lokale forretningsdrivende og løsgængere, som teamer op med andre på selve aftenen. Hvert hold har fire deltagere og det koster 25 kr. pr. deltager. Deltagergebyret ender direkte i vinderpuljen, som vinderholdet eller vinderholdene stikker af med inden aftenen er omme.

Quizværtinde og dommer er lokale Helle Spangerup. Der er først gensyn med quizzen tirsdag d. 18. sep., så quizdeltagerne har lige præcis to måneders fri, hvis de altså ikke vælger at gå i træningslejr med Lademanns Leksikon i stedet for.