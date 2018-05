Sommerfesten 100 år

Begge dage er der åbent fra. Kl. 15.00-21.00. Foto: Kaj Bonne

Torsdag d. 7.og fredag d. 8. juni åbner FDF K 25 og Brønshøj Sogns Menighedssamfund, igen porten op til et par festlige dage i den store præstegårdshave ved Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 6.

Af Dorthe Brandborg

I anledning af 100 års jubilæet skal den årlige fest i Præstegårdshaven være ekstra festlig. Det vil man kunne opleve, hvis man lægger vejen forbi en af dagene.

Der er de samme aktiviteter, som der plejer at være, både for store og små, bl.a. tombolaer, Lykkehjul,” Muntert køkken”, hoppepude og fiskedam. Man kan nyde eftermiddagskaffen ( og te`en ) med et stykke lagkage eller hjemmebag, fra den berømte restaurant og man kan indtage aftensmaden med grillstegte bøffer eller frikadeller. Er man til en hurtig bid, byder pølseboden på en god mulighed og i Poppen kan man få is eller vafler til dessert.

Vil man supplere sit indbo eller bogsamlingen er der rige muligheder til det, forhåbentlige bugende Loppemarked, hvor man kan få (næsten) alt fra krystal til krimi`er.

Underholdning bliver der nok af og torsdag d.7. juni: Kl. 16.30 FDF`s Brassband, kl. 18.00 Koret Synkoperne, kl. 20.00 spiller Takt Og Toner og ved solnedgangstid er der aftensang i Kirken, hvor Brønshøj Kirkes Pigekor medvirker. Om fredagen begynder løjerne kl. 16, hvor Krølle Erik spiller.

Kl. 17.30 kommer Overborgmester Frank Jensen med en hilsen fra Københavns kommune, kl. 18.30 Martin og Sax og sommerfesten 2018 sluttes af med 5x Woll.

Overskuddet deles i år mellem FDF K 25 Brønshøj, hvor frivillige ledere gør et stor arbejde med børn og unge, så de bliver godt rustet til deres fremtidige liv i vores samfund. Brønshøj Sogns Menighedspleje får den anden halvdel, udover at uddele julehjælp til trængende familier, uddeler de også til andre trængende i sognet, og gør et stort frivilligt arbejde blandt bydelens ældre.

Navnene på Sommerfestens bidragsydere, bydelens handlende, vil være opslået i Præstegårdshaven under festen, og givere af større gevinster

takkes fra scenen.

– Med håbet om at vejrguderne er med os ved Sommerfesten, ser vi alle frem til at rigtig mange vil lægge vejen forbi præstegårdshaven, hvor over 100 frivillige vil sørge for at alle får en god oplevelse, fortæller Kirsten Andersen, der er formand for Menighedssamfundet i Brønshøj.