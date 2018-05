Stadig flere i Brønshøj-Husum

En befolkningsfremskrivning foretaget af Københavns Kommune viser, at bydelen Brønshøj-Husum om omkring 10 år vil have mere end 50.000 beboere, eller ca. 5.000 flere end i dag.

Af Erik Fisker

