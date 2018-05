Stemningen er blevet bedre

Så kom sejren endelig, da Dalum blev besejret 2-1 i torsdag. Sejren har da også løftet humøret betydeligt både hos spillere, ledere, trænere og fans, og så hjælper det også, at vi nu er på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Af Christian Haslund

Det betyder dog ikke, at der kan hviles på de berømte laurbær. Afstanden til nedrykningspladserne er kun et point, så overlevelsen er på ingen måde sikret endnu. Vi har dog den fordel, at i de sidste fire runder foregår fem af dem på Tingbjerg Ground, og vi skal møde tre af vores direkte modstandere i nedrykningskampen.

Men først komme rækkens tophold på besøg. HIK har nærmest været helt suveræne dette forår, og de har da for længst også sikret sig en ny sæson i 2. division. Vi viste dog i det omvendte opgør i Gentofte Sportspark, at de er til at tale med, da det endte 2-2- på trods af, at HIK var foran 2-0.

Vi har også meget mere at spille om, end HIK har, så det gælder om at sætte sig i respekt fra start af og gå til den. På den måde kan HIK-spilleren måske trække sig lidt tilbage, da de ikke skal nyde noget i en kamp, der reelt set ingen betydning har for dem.

Dette forår har skabt en del udfordringer for trænerteamet, da en række nøglespillere har døjet med skader med karantæner. Især defensiven har været hårdt ramt, og igen på lørdag må vi undvære 2-3 spillere i defensiven. Men truppen er bred, og selvom vi ikke har fået de sejre, som vi havde håbet på, så har vi hentet point i størstedelen af kampene.

Sidste gang vi spillede på hjemmebane var stemningen helt fantastisk, og det håber vi selvfølgelig på gentager sig, når det hele går løs kl. 15 på lørdag.

Derudover ønsker vi HIK’s spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.