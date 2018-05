Støt håndboldheltene

IF Stadion møder Nordsjælland Håndbold i 6. runde af pokalturneringen

Af Jan Løfberg

Torsdag den 17. maj kl. 19.45 er der fint besøg i EnergiCenter Voldparken Hallen, når Nordsjælland Håndbold fra den fineste håndboldrække kommer på besøg. Det er til 6. runde af pokalturneringen.

På papiret har Stadions 1. divisionsherrer naturligvis chanceløse. Men det er netop kun på papiret. Og det er her pokalturneringens charme ligger. For det sker, at de små hold overrasker.

Under alle omstændigheder kan de fremmødte fans se frem til en stor håndboldoplevelse. Så får de lokale håndboldfans er der en ekstra god grund til at troppe op og heppe på Stadion og sige tak for en flot indsats, som var meget tæt på at ende med oprykning til 1. division.