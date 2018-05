Københavns Kommune har for alvor knækket kurven for medarbejdernes sygefravær.

Af Erik Fisker

Københavns Kommune har for alvor knækket kurven for medarbejdernes sygefravær. Hele 31 pct. er sygefraværet faldet gennem de seneste 10 år. Det svarer til, at der i dag er 655 flere fuldtidsansatte medarbejdere på job hver dag sammenlignet med 2007.

Blandt andet er sygefraværet på flere af skolerne og daginstitutionerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg faldet markant. På Tingbjerg Skole alene er sygefraværet faldet med otte dage pr. medarbejder fra 2016 til 2017.