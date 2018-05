Suveræne Union rykker op

Uffe Troensegaard (tv.) pg Paulo Fernando fejredes førstnævntes scoring til 3-1. Foto: Christian Ove Carlsson.

Vandt 4-1 over Jægersborg og er nu klar til at spille i Danmarksserien næste sæson

Af Randi Salzwedell

Union har ført Københavnsserien fra start til nu, og selv om der endnu resterer to runder, så er klubben for første gang i sin 118 år lange historie klar til Danmarksserien.

Den 19. august 2017 indledte træner Morten Vinther og hans unge Union-hold bestræbelserne på at rykke op i Danmarksserien. Efter et par lige-ved-og-næsten-oplevelser skulle det være. Starten var lovende Tårnby FF blev banket 7-0 i den første kamp, og selv om der har været nogle mindre bump undervejs, så har kursen hele tiden været mod Danmarksserien.

Forløsningen i lørdags – hvor tordenvejret med en langvarig afbrydelse var lige ved at spolere festen – var ikke til at tage fejl af. Unions formand gennem de seneste 14 år, Bo Sten Hansen, og succestræner Morten Vinther kunne efter 4-1-sejren over give hinanden en ægte mandekrammer. Også de kommende to sæsoner er Morten Vinther at finde som chef for det talentfulde Union-mandskab.

Spillerne åbnede champagnen og delte villigt ud til vejrguder og publikum. Jubelhyl og glædesscener. Der var en mindre spontan fest efter sejren, men den helt store fest er den 16. juni, hvor Union som vinder af Københavnsserien får overrakt pokal, og derefter er der storskærm ved klubhuset, hvor Unions sejrrige helte først skal hyldes, og så skal alle se VM-kampen mellem Danmark og Peru.

Træner Morten Vinther var lykkelig efter sejren: – Ja, det var dejligt, at oprykningen endelig kom i hus. I denne sæson har det haft stor betydning, at vores trup er så bred. Derfor tror jeg på, at vi med dette hold kommer til at begå os i Danmarksserien.

Union mangler to kampe i Københavnsserien. Først på lørdag ude mod Skjold, og lørdag den 9. juni hjemme mod FB. Union er stadig med i DBU Pokalen: – Vi har ikke i nyere tid og i hvert fald ikke i min formandstid været med i 1. runde af den landsdækkende pokalturnering, siger formand Bo Sten Hansen.

– Vi stiller med stærkeste mandskab i pokalen. Det kunne være sjov at komme med i 1. runde, siger træner Morten Vinther. Hvis Union den 6. juni kan besejre KFB på Kløvermarken, træder Union og syv andre københavnerhold ind i den landsdækkende pokalturnering.