Tabte med oprejst pande

Stadions Michael Jensen får med en elegant fodfinte kørt Nordsjællands Jesper Dahl Jørgensen (nr. 20) helt væk. Foto: Christian Ove Carlsson.

Stadion leverede en godkendt indsats med ligaholdet Nordsjælland Håndbold

Af Jan Løfberg

I torsdags havde IF Stadion fint besøg i EnergiCenter Voldparken Hallen, da Nordsjælland Håndbold fra Håndboldligaen kom og spillede 6. runde i pokalturneringen. Ligaholdet vandt 31-24, og det er der ikke noget at sige til. Der er stor forskel på ligaen og 2. division, hvor IF Stadion spiller, selv om det sæson efter sæson er som tophold i den tredjebedste række.

Nordsjælland Håndbold havde sparet sine allerstørste profiler, men der var både tyngde og speed nok på de folk, som man sendte til Husum, så udfaldet af kampen var aldrig et diskussionsemne.

At et håndboldgeni som Michael Jensen kan være med rent teknisk, selv mod spillere fra Danmarks bedste række fik man et par fine eksempler. Først reducerede han til 1-2 på en smart fodfinte, som nærmest fik modstandernes forsvarsspiller til at snuble over egne fødder. Senere affyrede han et landskud, som blev sendt afsted med en fart og et fingerskru, så gik direkte op i krydset til 4-5.

Uafgjort efter 15 min.

Stadion var med til 6-6 et kvarter ind i kampen. Danny Reinholdt udviste i denne periode et frisk gå-på-mod, hvor han scorede tre gange.

Lige som man troede, at Stadion måske kunne være med, så kom de uprovokerede fejl, fordi man i angrebsspillet blev nødt til at holde et langt, langt højere tempo end i 2. division. Det gav nogle lette løbebolde, hvor Stadions målmand Henrik Schlichter aldrig havde en chance i mand-til-mand-dysterne mod Nordsjællands stjerner.

Stadion havde det sidste håb ved stillingen 10-13, men Nordsjælland fik to lette mål inden pausen. Da de straks i 2. halvleg kom på ”plus syv” fastholdt de denne føring til slutsignalet.

Stadion tabte denne pokalkamp med oprejst pande. Nu kan spillerne gå på en fortjent sommerferie. Det har været en lang sæson, som næsten gav oprykning til 1. division. Der mangler generelt stadig noget fysisk styrke i spillertruppen, men spilleglæden er klart over middel.