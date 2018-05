Tidsbestilling i Borgerservice

Har man brug for hjælp i Borgerservice til folkepension, boligstøtte eller noget tredje, kan man nu bestille tid på forhånd.

Af Erik Fisker

Har man brug for hjælp i Borgerservice til folkepension, boligstøtte eller noget tredje, kan man nu bestille tid på forhånd. Målet er at afskaffe ventetid og gøre servicen mere fleksibel for borgerne.

– Københavnerne har taget rigtig godt imod muligheden for at bestille tid til fornyelse af pas og kørekort, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde tidsbestilling til alle services i Borgerservice, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Man kan bestille tid på kk.dk/borgerservicetid eller på tlf. 3366 3366. I Brønshøj-Husum ligger Borgerservice på Brønshøj Bibliotek.