Union blev røget i Nexø

Tabte topkampen til NB Bornholm med 1-2. Bornholmerne scorede sejrsmålet i sidste minut

Af Jan Løfberg

Det lå til, at Union skulle have point med hjem fra solskinsøen, da stillingen et minut før tid var 1-1 mod NB Bornholm fra Nexø. Men så scorede Patrick Skovgård Ambrosen sejrsmålet for NB, der kom på 1-0 ved Heino Hansen efter en times spil. Jeppe Brædder Madsen udlignede et kvarter før tid, så hele Nexø Stadion blev indhyllet i rød røg fra røgbomberne, som de mange medrejsende fans fra ”Den Røde Hær” havde med.

Ærgerligt nederlag for Union, men på den anden side har klubben alle kort på hånden i forhold til at rykke op i Danmarksserien. Med fire runder igen har Union et forspring ned til HB på seks point og NB Bornholm på ni point (NBB mangler fem kampe).

Union spiller hjemme lørdag den 19. maj kl. 13 mod Prespa. Tirsdag aften den 15. maj kl. 18.30 spiller Union pokalkamp mod FK6K på Kløvermarken.