Solen bager på et tørlagt Brønshøj Torv – men det skulle blive bedre. Foto: ef

I 2015 år siden var springvandet på Brønshøj Torv ude af drift i næsten et år.

Af Erik Fisker

I 2015 år siden var springvandet på Brønshøj Torv ude af drift i næsten et år. Forvaltningens forklaring dengang var at årsagen var oversvømmelse og at reservedelene var svære at skaffe. Også i 2016 og 2017 var der problemer med at få vandet til at springe efter hensigten.

Nu er den gal igen, og springvandet har i en længere periode ikke levet op til kravene til et springvand.

Forvaltningen oplyser nu, at vandet er på vej tilbage i løbet af de næste par uger. Forvaltningen har i år hjemtaget driften af byens 25 springvand, som tidligere har været udliciteret, og i foråret har der været en periode med overdragelse og indkøring af driftsopgaven, før forvaltningen kunne tænde for vandet.