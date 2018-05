Vi giver aldrig op

I skrivende stund (torsdag aften) vides ikke, hvordan det gik i kampen mod HIK i lørdags, men vi håber og tror på, at det lykkedes Brønshøj at hente alle tre point og holde sig over stregen. Sejren over Dalum sidste torsdag har nemlig gjort noget ved truppen, og der er en helt anden stemning.

Af Christian Haslund