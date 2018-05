Vind billetter til årets Moseløb

Foto: Christian Ove Carlsson

Moseløbet udlodder i samarbejde med Brønshøj-Husum Avis 6x 2 billetter til løbet.

Af Dorthe Brandborg

Hvis du har lyst til at løbe en hyggelig tur i Utterslev Mose, så får du nu muligheden for at deltage i dette års Moseløb. Moseløbet havde sin debut for fire år siden, hvor 4 initiativrige Brønshøj-borgere fandt ud af, at man måtte have et løb til bydelen og til de smukke omgivelser ved mosen.

Den 27. maj kl. 12. skydes løbet af ved Brønshøj Kirkevej, og så går turen ned i mosen på både 5 og 10, 4 km distancen. Sidste år deltog der næsten 500, og arrangørerne håber, at der i år vil være omkring det samme antal entusiastiske løbere.

Billetter kan købes på www.moseloebet.dk

Hvornår blev det først Moseløb afholdt?

a.2014

b.2015

c.2016

Svaret sendes med mærket ”Moseløbet” til kon@bha.dk. Vi skal have svaret senest fredag den 18. maj klokken 09.00 Vinderne vil blive kontaktet telefonisk, så husk telefonnummer og om du vil løbe 5 km eller 10,4 km.