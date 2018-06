Afdansningsbal for Pejsegaarden Dans

Afdansningsballet sluttede med et afterparty med optræden af Diskofil og gulvet i Herlev hallen var tætpakket af glade dansende medlemmer helt til midnat. Foto: Kenneth Rasmussen

I lørdags fejrede Pejsegaarden afslutningen af endnu en forrygende sæson med et storslået afdansningsbal

Af Dorthe Brandborg

200 glade dansere var samlet og viste resultatet af sæsonens dansetimer for 800 publikummer i Herlev hallen. På dansegulvet var der shows og opvisninger af børn, unge og voksne i alle aldre. Fra de helt mindste 2 årige, over hip hop, showdance, moderne dans til de voksne pardansere, og motionsdanserne fra De Dansende Divaer og Girls & Gays holdene på Pejsegaarden.

-Det er en fornøjelse at så mange nyder at danse på Pejsegaarden og ligesom sidste år er jeg imponeret over den store opbakning der er fra familier og venner til alle vores dansere. Siden Nikolai og jeg overtog Pejsegaarden for 2½ år siden er det strømmet til med nye dansere i alle aldre, fortæller Ronnie Handskemager, der er stolt over resultatet og glæder os til at byde op til dans igen fra næste sæson som starter fra den 10. september.