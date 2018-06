Alle kan tegne – eller kan de?

Mange ser det som en selvfølge, at børn kan tegne

Af Dorthe Brandborg

Alle børn kan da tegne, kan de ikke? Mange ser det som en selvfølge, at børn kan tegne, men i en digitaliseret verden får tegning nogle gange baghjul af iPad’en.

Derfor sætter Billedskolen nu fokus på tegning som et dannelsesredskab og en udtryksform i den digitale verden gennem kampagnen ”Alle kan tegne” henvendt til folkeskolens 1.-5. klasser i Københavns Kommune.

Billedskolen stiller spørgsmålet, hvilken relevans det har at tegne. Mister børnene muligvis nogle vigtige færdigheder i forhold til at kunne udtrykke sig og dermed forholde sig til verden, hvis ikke de tegner, og hvis ikke de lærer at tegne?

Dit barns skole kan tilmelde sig kampagnen indtil den 15. juni på billedskolen.kk.dk.