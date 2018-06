Både kulturdag og bydelsfest

Hverken vejret, humøret eller fremmødet kunne være bedre, da Brønshøj-Husum Lokaludvalg for 10. gang havde inviteret til 2700 Kulturdag omkring Brønshøj Torv. Foto: Kaj Bonne

Det blev igen en succes, da der i lørdags i solidt sommervejr blev afholdt 2700 Kulturdag med tilbud og aktiviteter til alle aldre – og de fleste interesser

Af Erik Fisker

Foto: Kaj Bonne

Se flere af Kaj Bonnes fotos på bha.fotokajbonne.dk

Det oprindelige formål med dagen er blandt andet at præsentere borgerne i bydelen for de mange tilbud, der er for at deltage og engagere sig i lokale aktiviteter. Dette holder stadig, men 2700 Kulturdag er også blevet en bydelsfest med solid underholdning og fine muligheder for både at spise og drikke.

I år havde aktiviteterne spredt sig over et større område fra Brønshøj Torv og helt ned til Brønshøj Gadekær, og Brønshøjvej var blevet spærret for trafik, så biler og busser var blevet erstattet af boder, borde og bænke samt en ekstra scene.

Bydelsprisen gik til Rikke Milbak

Den lokale Kulturpris blev for nogle år siden ændret til en Bydelspris, der sædvanen tro blev uddelt på Kulturdagen. Det var formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen, der begrundede valget af årets prismodtager og uddelte prisen på 10.000 kr.

– Brønshøj-Husum lokaludvalg uddeler hvert år bydelsprisen på 10.000 kr. til én, som har gjort noget helt særligt for bydelen og som har bidraget til at bydelen er blevet et rigere og bedre sted at bo og færdes i. Og derved er med til at gøre vor bydel kendt for at være et attraktivt område, sagde Hans S. Christensen i sin tale.

– Lokaludvalget arbejder for, at gøre bydelen til en levende, sammenhængende, sund, tryg – og ikke mindst grøn bydel. Vi har hidtil ikke givet prisen til en person, som har bidraget til at gøre bydelen grøn, men det råder vi bod på i år. Bydelsprisen gives nemlig i år til en person, som har gjort et stort stykke arbejde for at formidle forståelsen af bynatur, naturområder og natur i private haver. Bydelsprisen gives i år til Rikke Milbak, sagde Hans S. Christensen.

Fokus på bynatur

– Rikke Milbak skal have bydelsprisen for på den måde at sætte fokus på et af bydelens særkender: nemlig bynaturen i villahaverne og de grønne områder. Villakvartererne og de grønne pletter er karakteristisk for Brønshøj-Husum og noget som Lokaludvalget gerne vil værne om. Vi har både Busters idylliske haver omkring Brønshøj Torv i Bjarne Reuters univers, vi har villahaverne omkring Utterslev Mose og vi har parker og små fælles grønne arealer.

Det gør Brønshøj-Husum til en attraktiv bydel og forhåbentlig vil Rikke Milbak inspirere endnu flere til oplevelser i haver og parker. Og lokaludvalget vil fortsat arbejde på at få etableret en naturby omkring Energicenter Voldparken og Mosen. Og her kan Rikke Milbaks arbejde forhåbentlig inspirere vore politikere til at se det attraktive ved bynatur og en naturby, sluttede Hans S. Christensen.