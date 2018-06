Bagedyst, bueskydning og brandslukning i sommerferien

happy chid have fun on swimming pool

Foto: Colourbox

Når kalenderen står på sommerferie, er der lagt op til kultur, idræt, og kreativitet i lange baner, når FerieCamp byder på et væld af gratis aktiviteter

Af Dorthe Brandborg

Sommerens FerieCamps i Bellahøj, Husum og Tingbjerg byder velkommen til tre uger med aktiviteter i uge 27, 28 og 29 samt en uges BeachCamp for hele byen ved Amager Strand i uge 30. FerieCamp tyvstartes allerede lørdag den 30. juni med et brag af en hyggeaften på Bellahøj med grill, ansigtsmaling, teater og fodboldturnering.

”FerieCamp giver børn og unge mulighed for at samles omkring fælles interesser. Vi ved, et aktivt fritidsliv er vigtigt for trivslen, og her gør FerieCamps et stort og vigtigt stykke arbejde. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi understøtter disse vigtige indsatser,” siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Ny udfordringer

Om man er til kagebagning, brandslukning eller vil spille fodbold mod politiet, er der masser at lave i de lokale FerieCamps. Har man mod på større udfordringer, byder Outdoor Camp på rappelling, kanosejlads og klatreture, inden bussen går til blandt andet volley, livredningskursus og naturvejledning på BeachCamp ved Amager Strand i uge 30.

Som noget nyt har FerieCamp Tingbjerg lavet et samarbejde med Brønshøj Boldklub, som lægger hus til i uge 29. FerieCamp Bellahøj, der er en af de nyere FerieCamps, rykker i sommerferien udenfor mellem Bellahøjhusene. BeachCamp i uge 30 foregår ved Amager Strand.

Med udgangen af 2018 udløber bevillingen på en række af byens FerieCamps, herunder Husum og Tingbjerg. Kultur- og fritidsborgmesteren vil til efterårets budgetforhandlinger kæmpe for midler til at fortsætte bevillingen.

Fakta

FerieCamp er Københavns Kommunes aktivitetstilbud til børn og unge i skoleferierne.

I sommerferien 2018 er der FerieCamps i følgende områder i uger 27, 28 og 29: Amager Øst og Vest, Bispebjerg, Bellahøj, Husum og Tingbjerg, Nørrebro og Sydhavnen. BeachCamp foregår i uge 30 på Amager Strand.

FerieCamp byder i sommerferien også på Outdoor Camps med aktiviteter som rappelling og kanosejlads.

FerieCamp-aktiviteter er gratis og kræver som udgangspunkt ikke tilmelding, undtagen Outdoor Camp og BeachCamp, der kræver tilmelding samt forældretilladelse.

Find mere information og se alle programmerne på www.feriecamp.kk.dk