Bedre bemanding i ældreplejen

På Finansloven for 2018 er der afsat penge til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejehjem og plejecentre.

Af Erik Fisker

På Finansloven for 2018 er der afsat penge til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejehjem og plejecentre. Københavns Kommunes andel af midlerne er ca. 28 mio. kr., og Borgerrepræsentationen har besluttet, at pengene skal anvendes til en øget bemanding sen eftermiddag og aften.

Dette skulle understøtte medarbejdernes muligheder for i højere grad at kunne tilgodese den enkelte borgers individuelle behov og ønsker til hjælpen. Konkret betyder det i hjemmeplejen, at rammen for den nuværende aftenblok til personlige pleje øges.