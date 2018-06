Bellahøj udvalgt til bog om vellykket betonarkitektur

Bebyggelsen på Bellahøj med Degnemosen i forgrunden. Foto: Torben Eskerod

Bebyggelsesplanen af Bellahøj er med i det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog til arkitektstuderende og yngre arkitekter

Af Erik Fisker

Bellahøj er et af 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur i bogen med titlen Dansk Betonarkitektur, der er det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog for arkitektstuderende og arkitekter.

Bogen er blevet til på initiativ af branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri, og det er et redaktionsudvalg med repræsentanter for arkitektforeninger og undervisere på de højere læreanstalter, der har peget på Bellahøj og de øvrige bygninger til inspiration for fremtidens arkitekter i deres arbejde med beton.

I bogen fremhæver forfatteren følgende om det unikke ved bygningen: Bellahøj er underlagt fælles overordnede retningslinjer til bl.a. facadernes form¬ og farveudtryk. Først ved et nærmere eftersyn opdager man de mange forskellige detaljer, som i en større samlende enhed er en af Bellahøjhusenes store arkitektoniske styrker. De glatstøbte facadefliser danner den udvendige beklædning, hvor først et 3 cm forstøbningslag af grå eller hvid cementmørtel blev lagt ud, efterfulgt af et isoleringslag af 16 cm Lecabeton. På de fleste af husene inddeler lyse betonfliser facaderne i et gitternet, udfyldt af mørkere, grålige fliser.

Dansk Betonarkitektur udgives af Forlaget Vandkunsten på initiativ fra Dansk Beton, der har finansieret bogen. Målgruppen er arkitektstuderende og yngre arkitekter. Bogen kan købes igennem boghandlere. Vejl. udsalgspris 350 kr.