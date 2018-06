Børn tvinges i dagtilbud – hvis de bor i Tingbjerg

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen. Foto: presse

Børne- og ungdomsborgmesteren byder indsats for at få flere børn i daginstitution velkommen

Af Erik Fisker

Et flertal i Folketinget er blevet enige om, at alle børn, der bor i udsatte byområder, skal være tilmeldt et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen, når de er fyldt et år, hvis de ikke er i dagtilbud allerede. Hvis barnet ikke er i læringstilbuddet, mister forældrene børneydelsen.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen byder indsatsen for at få flere børn i daginstitution velkommen. – Den nyeste forskning viser, at de første år af ens liv er altafgørende for, hvor godt man klarer sig. Her gør dagtilbud en kæmpe forskel.

Og derfor er det et stort problem, at fx 21 procent af børn fra Tingbjerg mellem 1-5 år ikke er i et dagtilbud, hvor børnene bliver stimuleret sprogligt, motorisk og socialt, og derfor kan starte i skole på lige fod med deres kammerater fra mere ressourcestærke familier.

Derfor er jeg glad for, at vi nu kan få børn i et læringstilbud 25 timer om ugen, hvis deres forældre ikke selv har fået dem i et dagtilbud, siger Jesper Christensen.

Ser gerne automatisk opskrivning

– Jeg så gerne, at der blev landet en model, der gjaldt hele byen, og ikke kun børn fra familier i de udsatte områder. Derfor foreslog mit parti for et år siden automatisk opskrivning, hvor alle børn uanset bopæl bliver skrevet op til en daginstitution på linje med, at vi også har automatisk opskrivning til den lokale folkeskole.

Derfor skal vi heller ikke glemme det opsøgende arbejde i de udsatte områder. Det er langt bedre, at forældrene selv indser, hvordan en daginstitution kan være til stor gavn for deres børn. Men det er godt, at vi nu også har muligheden for at sende dem i et obligatorisk tilbud, siger Jesper Christensen.

Fakta

• Ændringer om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft den 1. Juli 2019

• Forældrene skal sikre, at barnet og begge forældre deltager i intensive og målrettede forløb, der skal understøtte barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier.

• Det obligatoriske læringstilbud er gratis, men forældrene skal selv stå for de praktiske forhold, som for eksempel madpakke og bleer til barnet.