Brønshøj klar til skæbnekamp

På lørdag er det alt eller intet for Brønshøj i kampen mod Greve – eller også skal man have hjælp fra Odder

Af Jan Løfberg

Det gode er, at Brønshøj selv kan afgøre sin skæbne i 2. division. Uafgjort er nok i sidste kamp mod Greve på lørdag kl. 14 i Tingbjerg Idrætspark.

Det dårlige er, at Hvepsene trods en sikker sejr på 4-0 over Lyseng stadig kan rykke ned i Danmarksserien, hvis man taber Greve-kampen. Selv om man taber er der heldigvis en kattelem – Brønshøj forbliver nemlig i 2. division, hvis det ikke lykkes Dalum at slå Odder.

Kampen på lørdag er en af de vigtigste for Brønshøj i mange år. Klubbens divisionsstatus, som man har haft uafbrudt siden 1945, står på spil. Og det vil være noget af en bet for Brønshøj, hvis man rykker ned i danmarksserien og skal fejre 100 års jubilæum næste år som serieklub.

Derfor er der al mulig grund til, at alle Brønshøjs fans møder frem på lørdag og støtter bydelens bedste fodboldhold.

I Lyseng ved Aarhus havde Hvepsene ingen problemer, selv om Brønshøj Boldklubs redaktør Christian Haslund i sit referat nævner, at Brønshøj startede nervøst. Men halvvejs i 1. halvleg scorede Brønshøj tre mål inden for otte minutter og bragte sig på 3-0 ved hhv. Aske José Viktor, Oskar Tranberg og Jamil Fearrington. Tyve minutter før tid sluttede Mads Rønne festen med scoringen til 4-0.