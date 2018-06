Brønshøjs U15 spiller på stadion

Brønshøjs U15-hold har haft masser af succes det seneste år. Foto: Arkivfoto: Christian Ove Carlsson.

Hvepsenes talentfulde juniorhold møder Union på opvisningsbanen

Af Jan Løfberg

Brønshøjs U15-hold har allerede vundet den københavnske mesterrække, og på søndag kl. 11.45 får holdet lov til at spille på opvisningsbanen i Tingbjerg Idrætspark i sæsonens sidste kamp mod Boldklubben Union.

Brønshøjs talentfulde mandskab, der sidste år vandt bydelens idrætspris, har været ret suveræne. Holdet har kun tabt til Vanløse med 3-2, men har så ellers vundet de øvrige ni kampe.

Holdets leder Ali Mohammed fortæller i øvrigt, at Brønshøjs U15 rykker to rækker op og skal spilled U17 i stedet for U16 til efteråret.