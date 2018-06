Bus 2A skal være grøn og bæredygtig

Bus 2A en sommeraften på Brønshøjvej. Arbejdet med at tilpasse busstoppesteder og kørebane, så der kan køre lange elbusser på linje 2A støttes af staten med en medfinansiering på 50 procent. Foto: Kaj Bonne

Til december næste år kan københavnerne glæde sig til grønne busser, der stille snor sig tværs gennem byen på 2As rute fra Brønshøj/Husum til Amager

Af Erik Fisker

Alle busser på linje 2A skal køre på el eller tilsvarende teknologi, der hverken larmer eller forurener. Det skal markere startskuddet til 100 procent bæredygtig bustrafik i København.

– Københavnerne skal kunne færdes i byen uden at være generet af støj og møg fra trafikken. Nu lægger vi grundstenene til at indfri visionerne om grøn og bæredygtig bustrafik i København, siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

Udbygning af stoppesteder

For at gøre plads til de nye, 18,75 meter lange busser, er det nødvendigt at tilpasse busstoppesteder og kørebanen langs ruten. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har netop godkendt en plan for det nødvendige anlægsarbejde, og arbejdet med at forberede byens første elbuslinje kan nu gå i gang.

I Brønshøj-Husum vil der blive foretaget udbygning af stoppesteder i Fuglegavl, Arkaderne, Ruten og Terrasserne, alle i Tingbjerg samt på Åkandevej ved EnergiCenter Voldparken og ved Husumvold Kirke. Endvidere vil der være mindre udbygning af stoppestederne på Frederikssundsvej ved Veksøvej og på Brønshøjvej ved Kulturhuset Pilegården.

Sammenlagt betyder udbygningen i bydelen, at der nedlægges tre parkeringspladser og tre taxiholdepladser.

Ønsker nye busser hurtigere

Københavns Kommune har vedtaget, at alle busser senest i 2030 skal være udskiftet med elbusser eller busser med tilsvarende miljø- og støjegenskaber. Men står det til overborgmesteren, skal det ske allerede i 2025.

– I nogle storbyer er luftforureningen så stort et problem, at borgerne i perioder ikke kan gå uden for en dør. Der må vi aldrig nå hen. Derfor arbejder vi benhårdt på at få udskiftet de nuværende busser med grønne alternativer hurtigst muligt, så københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet, siger overborgmester Frank Jensen.

2A er den første buslinje, som udbydes og bliver dermed byens første elbuslinje, der markerer startskuddet til bæredygtig bustrafik i København. Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser, og elbusser er næsten støjfrie, når de kører rundt i byens gader.