Chokeret bilforhandler offer for ildebrand

Dele af taget fra beboelsesejendommen var styrtet ned på taget af Suzuki og antændt det. Man var også bange for, at gavlen ville kollapse ned over. -Det ligner resterne af Berlin under 2. verdenskrig, siger Henrik Jacobsen. Foto: db

En voldsom brand raserede sidste weekend på Frederikssundsvej 96,98 og 100. Den har haft store følger for Suzuki-forhandler Henrik Jacobsen, der nu kan se frem til flere måneders oprydningsarbejde

Af Dorthe Brandborg

En engangsgrill, der var kastet i en container, var grunden til at 9 lejligheder udbrændte på Frederikssundsvej 96 og 98, flere lejligheder fik vandskader og at Suzuki-forhandler Henrik Jacobsen fik totalskadede biler og et nedbrændt bogholderi.

-Heldigvis er der ingen, der er kommet til skade, men det var godt nok chokerende. Jeg sad til en middag, da politiet ringede for at overbrin-

ge nyheden, fortæller Henrik Jacobsen, der smed alt hvad han havde i hænderne, for at tage ind og redde de biler, som kunne reddes.

Henrik Jacobsen sidder i det udstillingslokale, som ikke er ramt af branden. Han har måttet rykke sit kontor for hele bogholderiet er brændt ned. Alle reolerne på endevæggen med blandt andet mapper med nye kunder og bestillingslister står i smeltede plastikmapper.

I hjørnet står en helt nedbrændt printer. Et par af de ansatte i bogholderiet går rundt i de forkullede rester af kontoret for at se, om der er noget, der kan reddes. Der er sort af sod over alt i forretningen og flere af bilerne er røg-og lakskadede og syren i røgen har ødelagt elektronikken.

-Vi har mistet alle papirerne på nye kunder og bestillinger og flere af vores ting på computerne er også gået tabt. Nu må vi se, hvad vi kan genetablere, siger Henrik Jacobsen, der venter på at forsikringen kommer og takserer skaderne.

– Det er lidt svært at vente, og jeg må ikke rydde op nogen steder, da hele området skal undersøges. Det kommer til at gå ud over min omsætning, men jeg kan ikke gøre en pind ved det. Men trods omstændighederne holder vi stadigvæk åbent på værksted og i salgsafdelingen blot under begrænsede forhold, fortæller Henrik Jacobsen, der til trods for omstændighederne er ved godt mod.