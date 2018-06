Det er hårdt at være københavner

I disse tider skal det hele ud af Landets Hovedstad.

Af Steen Preisler

Af Steen Preisler, Bakkekammen 5, Husum

I disse tider skal det hele ud af Landets Hovedstad.

Selv i vores hæderkronede snart 100årige boldklub kæmpes der en hård kamp for, at dens divionsstatus ikke kommer ud til en klub uden for Hovedstaden.

Heldigvis udviser vore drenge den rette holdånd og kæmper hårdt og stædigt for sagen, og det lader heldigvis til at det lykkedes. Vi må konstatere at de træner i at være heldige i modgang. Selvom de bliver budt velkomne på baner med knæhøje mælkebøtter, og dommertrior der flytter de medrejsende supportere så langt væk fra banen som muligt, lykkedes det supporterne at bakke spillerne op med sang og opmuntring.

Så hop ud af solstole og kom ud på Tingbjerg Ground og bak de lokale hovedstadsdrenge op fra Brønshøj, det har de fortjent.

Vi ses