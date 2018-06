Det sker i kirken uge 24

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Mød Selma Lagerlöfs verden

I Tingbjerg Kirke, onsdag den 13. juni, kl. 14, kommer Ingered Auken og genfortæller Selma Lagerlöfs barndomserindringer. Ingered Aiuken var skoleleder på Frederiksberg, hvor fortælling/historieundervisning var hendes hovedfag. Gennem årene har hun fortalt for voksne i menigheder, på højskoler og andre forsamlinger. Kl. 13 er der gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 12 er der kirkefrokost med tilmelding hos kirketjeneren.

Spisning og korsang i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 19. juni, kl. 17 er der kirkemiddag og gudstjeneste kl. 18 i Tingbjerg Kirke ved Line Bjørn Hansen fra Husumvold Kirke. Kl. 19 underholder Emmauskoret fra Diakonissestiftelsen med sommersange, og der skal også synges nogle fællessange. Koret ledes af Søster Bente Birkmose. Tilmelding til spisning senest den 15. juni, til kirketjeneren.

Koncert i Husum Kirke

Der afholdes koncert i Husum Kirke torsdag den 14. juni, kl. 19. Sangerinden Betty Arendt og organist Peter Arendt lader gamle og nye nordiske sange og salmer klinge i sommeraftenen. Et betagende møde med mange dybt personlige digte om livet og døden, glæde og lidelse i et melodiøst, intimt og varieret tonesprog. Fri entré.

Gudstjeneste ud af huset

Tirsdag den 19. juni, kl. 19 er der fælles afgang med bus fra Husum Kirke til Måløv Kirke. En lille fin kirke med middelalderlige kalkmalerier, romansk kor og skib opført i 1100-tallet og et sengotisk våbenhus og tårn tilføjet i 1500-tallet. Hjemkomst igen senest kl. 22. Kirkebil til gangbesværede fra bopæl til Husum Kirke kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret senest hverdagen forinden. Sognepræst Bettina Birk Jensen vil holde en kort gudstjeneste, og en repræsentant for Måløv Kirkes menighed vil fortælle om kirken samt vise rundt. Der sluttes af med en kop kaffe.

Et vidne fra Theresienstadt

Til oktober er det 75 år siden, at den tyske besættelsesmagt igangsatte aktionen mod de danske jøder. De fleste af Danmarks jøder nåede i sikkerhed i Sverige, men 472 blev sendt til koncentrationslejren Theresienstadt. Birgit Krasnik Fishermann var kun fem år, da hun sammen med sin familie blev deporteret til KZ-lejren. Birgit er formand for Theresienstadt Foreningen. Hør hende fortælle i Husumvold Kirke fredag den 15. juni, kl. 14-16.

Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der begyndes med en kort andagt i kirkerummet kl. 14.00. Undervejs er der selvfølgelig også tid til snak, kaffe og kage. Kaffe/kage koster 10 kr.

Gudstjeneste på børnenes præmisser

Der er spaghettigudstjeneste med grill i Husumvold Kirke tirsdag den 19. juni kl. 17. Bliver det dårligt vejr, rykkes indenfor. En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke er en gudstjeneste på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Det er gratis og uden tilmelding.

Eksperimenterende sangkoncert i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 14. juni, kl. 19.30 kan man høre de fire eksperimenterende musikere Lucia Szabová (mezzosopran), Karolina Bengtsson (sopran), Nadia Okrusko (klaver) og Jędrzej Łagodziński (tenor-saxofon) i Grundtvigs Kirkes krypt. De danner tilsammen gruppen Troubadours 21 og har specialiseret sig i at opføre barokmusik og moderne musik af bl.a. Caccini, Vivaldi, Rossi og Nørholm samt semi-improviseret musik. Der er lagt op til en anderledes performance-koncert med unge konservatorie-musikere på de sidste årgange.

Gratis adgang

Gudstjenester uge 24:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 17/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 17/6, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 17/6, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum. Tema: Søren Ulrich Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 17/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 17/6, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 19/6, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 19/6, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 17/6, kl. 10.30: Højmesse

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 17/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 17/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 17/6, kl. 10: Højmesse v/ Mik Kjerulff