Det sker i kirken uge 25

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Sidste familiemiddag i Tingbjerg Kirke

Torsdag den 28. juni er der familiegudstjeneste i Tingbjerg Kirkeved Mette Basbøll. Det er den sidste inden sommerferien sætter ind, og efter gudstjenesten er der familiemiddag, hvor alle er velkomne. Senest tilmelding den 26. juni hos kirketjeneren.

Kom og gå på vandet

Til børnegudstjenesten i Bellahøj Kirke kan man komme og høre historien om miraklerne, som Jesus gjorde. Om en blind, der fik synet tilbage, og en døv, der kom til at høre igen. En anden gang gik han på vandet. Der er nu mulighed for selv at prøve, om man også kan gå på vandet, eller om man måske kan lave et andet mirakel ved børnegudstjenesten onsdag den 27. juni, kl. 17. Efter gudstjenesten er der burger på menu-kortet. Maden er gratis for børn, for voksne koster det 30 kr.

Midsommer koncert i Brønshøj Kirke

Søndag den 24. juni, kl. 15 lyder der sommerlige toner med Duo Askou/Andersen i Brønshøj Kirke. Violinist Hanne Askou og accordeonist Frode Andersen er begge solistklasseuddannede klassiske musikere med et alsidigt virke i dansk musikliv. Eftermiddagens program består af arrangementer af salmer, lidt kendte klassikere og folkemusik med midsommerlyd, hvor både violin og accordeon hører hjemme. De spiller bl.a. musik af Carl Nielsen, Stephen Foster og Jesper Holmen samt nordiske folketoner og sommersange. Der er gratis adgang til koncerten.

Sankt Hans Aften i Bellahøj Kirke

Lørdag den 23. juni, kl. 17 starter en stemningsfyldt midsommergudstjeneste i Bellahøj Kirke, som vil foregå på kirkens forplads under åben himmel. Gudstjenesten rundes af med, at der traditionen tro synges Midsommervisen. På grund af det varme og tørre vejr, er det desværre ikke tilladt at tænde bål. Efter gudstjenesten går man indenfor og nyder en dejlig 2-retters middag sammen. Desserten står på friske, solmodne jordbær, og der er selvfølgelig fløde til (middagen koster 60 kr.). Tilmelding helst på 24621930, så der er jordbær nok til alle.

Tilmelding til børnekordag

Det er sidste chance fredag den 22. juni for tilmelding til Husum Kirkes årlige børnekordag ”Fyrtøjet – et musikalsk eventyr”, der løber af stablen tirsdag den 3. juli, kl. 9.30-15.30. Kordagen er for kommende 0.-5. klassebørn. Dagen er gratis, og inkluderer en lækker frokost. Derudover kan børnene glæde sig til masser af sang,, musiklege, dans og bevægelse til sangene, muligheden for at lære nye børn at kende, saftevand og kage, ”skattejagt” og meget mere. Dagen slutter med en koncert. Den eventyrlige dag ledes af børnekorleder Christina Schimmell Rindorf og Kirsten Thorup. For tilmelding og mere information se www.husumkirke.dk. Der er kun 20 pladser.

Gudstjenester uge 25:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 23/6, kl. 17:

Udendørs

midsommerhøjmesse

v/ Louise Miskow

Onsdag 27/6, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 24/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 24/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 24/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 28/6, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 24/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 24/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 24/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 24/6, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen