Det sker i kirken uge 26

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Lyt til paradiset med Janne Marks Trio

Torsdag den 5. juli, kl. 20 kan man i Bellahøj Kirke høre Janne Marks Trio. Janne Mark er sanger, komponist og salmedigter og er blevet kendt for at have genopfundet den danske salmetradition med meditative, nordiske folketoner. Aftenen starter kl. 17.30 med Grill & Gud. Her kan man få en grillmiddag udenfor til 30 kr. Kl. 19 fortættes med sommeraftensgudstjeneste ved sognepræst Peter Møller Jensen. Der er fri entré til koncerten, og man behøver ikke at tilmelde dig til grillmiddagen.

Gudstjenester for ældre

Fredag d. 29. juni kl. 13.30 har Bellahøj Kirke tilrettelagt en gudstjeneste, som er nem at deltage i for ældre. Præsten vælger kendte salmer og der er orgelmusik til. Man kan blive siddende under tekstlæsninger, velsignelse osv. Præsten kommer rundt til den enkelte med nadver, så alle kan blive siddende under hele gudstjenesten. Hvis man ønsker kirkebil, skal man kontakte kirketjenerne på: 24 62 19 30 senest kl. 13 dagen før. Gudstjenester for ældre vil fremover finde sted en gang om måneden i kirken.

Morgensang i Husum Kirke

Igen er der mulighed for at start sin torsdag med sang i Husum Kirke. Næste gang er torsdag den 28. juni, kl. 9, hvor alle er velkomne til morgensang, andagt, kaffe og morgenbrød. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Gudstjeneste for de allermindste

Torsdag den 28. juni, kl. 10 afholdes gudstjeneste i Husum Kirke for de allermindste som afslutning på babysalmesang. Alle er dog velkomne. Ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby og babysalmesangsinstruktør Kirsten Thorup.

Gud & Grill

Torsdag den 28. juni kl. 17 er der Gud & Grill i Husum Kirke. Denne gang flyttes ud til grillen, hvis vejret tillader det. Det er gudstjeneste for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Gratis deltagelse og ingen tilmelding.

Gudstjenester uge 26

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 29/6, kl. 13.30:

Gudstjeneste for ældre

v/ Johanne Haastrup

Søndag 1/7, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 1/7, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 28/6, kl. 17:

Gud & Grill

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 1/7, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 3/7, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 1/7, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 28/6, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Søndag 1/7, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 1/7, kl. 10.30:

Højmesse

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 1/7, kl. 11:

Højmesse

Søndag 1/7, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 1/7, kl. 10:

Højmesse