DF kræver aktindsigt i skandale-renoveringerne i Tingbjerg

Desværre er sagen om de farlige asbest-saneringer i Tingbjerg fortsat til debat.

Af Finn Rudaizky

Finn Rudaizky, DF-ordfører Miljø- og teknikudvalget

Desværre er sagen om de farlige asbest-saneringer i Tingbjerg fortsat til debat. Det skyldes, efter min mening, udelukkende fsb og kommunens ulyst til at afslutte de mange berettigede beboerklager, men også tage ved lære af de fejl, som er begået mod værgeløse beboere.

Jeg har derfor taget initiativ til at få aktindsigt i samtlige klager og afgørelser i Beboerklagenævnet i relation til Tingbjerg-renoveringerne for h e l e renoveringsperioden. Jeg arbejder samtidig på, at der skal være fuld åbenhed om afgørelser truffet i beboerklagenævnet, naturligvis undtaget personlige og private forhold. Hvorfor nu gå bagud, skal vi ikke se fremad ?

Men, for at se fremad, er det efter DF’s opfattelse, bydende nødvendigt, at vi får tydeliggjort, hvad der skal ændres. Jeg har desværre ikke tillid til, at Enhedslisten og Socialdemokraterne reelt ønsker at tage ved lære af den misrøgt, som beboere fik. Så af hensyn til kommende renoveringer, må der presses på for en forbedret behandling af beboerne. Derfor DF’s nye initiativ.