Eid-fest for alle

Der blev budt op til folkedans. Folkedansere fra Brønshøj gav den helt store undervisning i dansk folkedansertradition til den muslimske Eid-fest i lørdags. Foto: Kaj Bonne

I fredags blev der afholdt stor eidfest i hallen ved Tingbjerg Skole og traditionen tro dukkede der masser af glade gæster op for at fejre ramadanens afslutning.

Af Dorthe Brandborg

Muslim eller ej. Alle var dog velkomne til at tage del i festen. Der blev serveret lækker mad ved opstillede boder og der blev danset dansk folkedans.

Udenfor var der Tivoli for børn som også fik mulighed for at blive malet i ansigtet og smykket med henna på hænderne.

-Det var en rigtig dejlig dag – en kulturel dag, fortæller Sabah Qarasnane, der er Bydelsmor og forkvinde for Tingbjergs Eves Univers.

Der var til festen også inviteret 56 flygtninge fra udrejsecenteret Sjælsmark.

-Det betød rigtig meget for dem at være med til en kulturel dag med masser af aktiviteter. Jeg vil mene, der kom omkring 600 gæster forbi på dagen, fortæller Sabah.

