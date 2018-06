En bjergtagende udsigt

Udsigten ind over København fra en af lejlighederne i Bjerglandsbyen. I forgrunden Rødkilde Skole og bag den Grøndalskirken. Foto: ef

Bjerglandsbyen på Bellahøj opføres med 31 rækkehuse i to plan og 83 lejligheder på 69-133 m² i etageejendomme med altaner, parkeringskælder og elevator. Området mellem husene er bilfrit og fra mange lejligheder er der en enestående udsigt over København.

Af Erik Fisker

Nu er der mulighed for at se en prøvelejlighed, og der er allerede indgået kontrakt om udlejning af flere lejligheder samt foretaget reservation af flere lejligheder. Bebyggelsen er opført på den grund mellem Herbergvejen og Ringholmvej, hvor der tidligere lå et vandreservoir, og udgør en intim og tæt bebyggelse, der skal have karakter af en landsby i storbyen.

Boligerne er kun til udlejning og lejen starter ved 11.700 kr. om måneden ex forbrug for en lejlighed og 16.800 kr. om måneden ex forbrug for et rækkehus.

Under byggeriet er anlagt en parkeringskælder, hvor det skønnes at prisen bliver omkring 1.000 kr. om måneden. Det bliver ikke tilladt at have hund i lejlighederne. Dette tillades dog muligvis i rækkehusene.

Lejligheder og rækkehuse forventes at stå klar til indflytning i september.