En blanding af engagement, interesse og faglighed

De seneste to år har jeg haft mulighed for at arbejde med formidling af mit eget lokalområdes natur, og arbejde aktivt for at skabe et lokalt engagement omkring vores muligheder for at gøre en forskel for naturen, fortæller Rikke Milbak. Foto: ef

Lokaludvalget uddelte på 2700 Kulturdag bydelsprisen til biologen Rikke Milbak for at have gjort noget helt særligt for bydelen og bidraget til at bydelen er blevet et rigere og bedre sted at bo og færdes i

Af Erik Fisker