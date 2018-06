Mon det er muligt, at der kan opstilles endnu en flaskecontainer på Degnemose Allé?

Af Birthe Sjørman, Svenskelejren 1, Brønshøj

Mon det er muligt, at der kan opstilles endnu en flaskecontainer på Degnemose Allé?

Den, der står på Degnemose Alle bliver rekordagtig hurtig fyldt op + at der så kommer til at ligge et væld af plasticposer udenfor, samt andre tomme flasker m.m.

Kommunen tømmer ret ofte containeren, men ret hurtigt er den fyldt igen.

Som nævnt var det måske en ide med en ny container et andet sted?