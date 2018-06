Farvel til legende

Den Røde Hær sagde tak til Hammerum. Foto: Christian Ove Carlsson.

Unions Røde Hær gav klubbens målmand Christian Hammerum en flot afskedskamp

Af Jan Løfberg

Han stod mellem stængerne på Unions 1. hold i 16 år. Han nåede at spille 373 1. holdskampe. Christian Hammerum er en levende legende på Genforeningspladsen. I lørdags sluttede det så. Med stor værdighed. Og en flot hyldest fra Unions tilhængerskare ”Den Røde Hær”.

Det nye Danmarksseriehold vandt sin sidste kamp i Københavnsserien med 3-1 over FB. Efter kampen fik man pokalen, det synlige bevis for, at man vandt Københavnsserien.

Hammerum fortsætter på Unions oldboyshold: – Heldigvis er der stadig tid og mod til at spille på Danmarks hyggeligste oldboys-hold, og mon ikke også der sniger sig lidt arbejde for klubben ind på et tidspunkt? Tak for kampen alle sammen, lød Hammerums tak.

Også i pokalturneringen går det godt. Union sejrede i tirsdags med 4-2 over KFB, og det betyder, at Union er klar til 1. runde af den landsdækkende pokalturnering. I Union vil man bestemt ikke have noget imod at trække en af naboklubberne Brønshøj eller Vanløse. Sportsligt har Union aldrig været tættere på de to naboklubber.