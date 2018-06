Filmoptagelser på Efterslægten

Albert Dyrlund (i gul trøje i bagerst i klassen) havde ikke svært ved at koncentrere sig om instruktørens anvisninger, men filmens Albert gider ikke samfundet og vil hellere lave YouTube-film. Foto: Privat

I sidste uge blev HF-Centret Efterslægten pludselig til ”Helsingør Gymnasium”. Det skete da Regner Grasten Film mødte op med kameraer, lys og et helt hold skoleelevstatister

Af Erik Fisker

Både pladsen foran Efterslægten og nogle klasselokaler blev taget i brug til optagelserne, hvor man lige nu optager den kommende spillefilm ”Team Albert” med You Tube-stjernen Albert Dyrlund. På rollelisten ser man også Andrea Vagn Jensen som Alberts klasselærer i færd med at få nogle fornuftige reaktioner ud af den unge elev, som ikke gider sin skole.

En klassisk fortælling

Albert er en oprører, der ikke vil acceptere, at du ikke kan gøre det, du har lyst til, og få succes i livet uden at blive låst fast af samfundet, der har lagt den lige linje for karrieren, siden børnehaven. Derfor gør Albert oprør mod skole, forældre og hele verden for at blive det, han er bedst til: En, der underholder hele verden gennem YouTube. Men på sin vej er Albert ved at miste sine bedste venner og allerværst den, der elsker ham allermest, pigen, han tror, han ikke er forelsket i.

Det er spændende, at vi nu for første gang skal se en hovedrolle skabt af YouTube. Albert Dyrlund har mere end 160.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og mange 100.000 hits på sine videoer. Albert Dyrlund er også popstjerne på de sociale medier, og hans sange kan tælles i millioner af hits, hvor hele Danmark har sunget med på ”Hellerup Dreng”, ”Emoji” og ”Ulla”. Også andre af dansk films unge, kommende stjerner vil kunne ses i TEAM ALBERT, bl.a. Marcuz Jess Petersen, kendt fra Klovn, Laura Kjær og Olivia Reichstein.

Frederik Nørgaard (instruerede Villads fra Valby) instruerer og har skrevet manuskriptet sammen med den spillefilmsdebuterende Thor Wissing Lange, der er uddannet fra Den Danske Filmskole.