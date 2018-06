Forslag om at skrue ned for vedligeholdelse

Af Erik Fisker

Som oplæg til Københavns Kommunes budget for 2019 foreslår forvaltningen, at der de næste fire år spares omkring 1,5 mio. kr. årligt på den indvendige vedligeholdelse af de fire kommunale plejecentre i Bystævneparken. Hermed bliver der taget hul på den forventede nedrivning af plejecentrene, der har ca. 400 ikke tidssvarende plejeboliger. Der er således lagt op til, at det kun bliver de strengt nødvendige renoveringer, der foretages frem mod nedrivningen.