Frank Jensen på besøg i Præstegårdshaven

Overborgmester sagde tak til de frivillige ildsjæle, der hvert år stabler Sommerfesten i Præstegårdshaven på benene

Af Dorthe Brandborg

Det var en imponeret Frank Jensen, der i fredags aflagde Præstegårdshaven et besøg og holdt tale i forbindelse med Sommerfestens 100 års jubilæet.

-Det er ligesom at komme til en tidslomme med aktiviteter, sang og musik og samtidig er der mulighed for både at få noget at spise og noget at drikke.

Det er dejligt at se så mange, der er engageret. Det virker som et samlingssted for hele bydelen, hvor alle er velkommen og bliver budt indenfor. Sådan skal København også være en by for alle – ikke kun for VIP´s.Det kan godt være, at er ikke er nogen vejskilte, der viser til Brønshøj, men bydelen er til gengæld rigt repræsenteret i dansk kunst, litteratur og film, sagde han og tilføjede en stor tak til kirken og de mange ildsjæle.