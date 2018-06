Fsb har ikke lært noget

Der var en gang for 30 år siden, hvor der skulle skiftes vinduer i Tingbjerg afdl. 43.

Af Freddy Christensen,

Freddy Christensen, Gavlhusvej 13, 2700 Brønshøj

Der var en gang for 30 år siden, hvor der skulle skiftes vinduer i Tingbjerg afdl. 43. Dette foregik i december måned, så¨beboerne sad med frakker på indendørs, for at holde varmen. 10 år senere skulle der skiftes køkkener. ”Det tager 10 dage, så har i et nyt køkken”. Det var udmeldingen fra fsb. Tre måneder senere var de ikke færdige. Det tog et år før det sidste skab blev leveret.

Under dette forløb skulle der skiftets faldstamme. Beboerne blev lovet et toilet og badevogn på gaden. Ingen af delene blev leveret.

Intet afløb, et campingtoilet og en kogeplade i stuen. Protester til beboerforeningen blev fuldstændigt overhørt og tiet ihjel.

FSB er tilsyneladende ikke kommet videre. Den igangværende renovering taler sit tydelige sprog – de er ikke blevet klogere. Beslutninger der er truffet på et uoplyst grundlag, kan kun gå galt.

Vi, der blev genhuset, kan ikke takke de stærke og stædige piger nok, for deres indsats. Efter genhusning og tilbageflytning, til en møg beskidt lejlighed og 50 timers rengøring af alt, er man lidt træt. Efter renovering ingen rengøring.

Man fristes til at tro, at den siddende direktion og projektledelse, er efterkommer af de tidligere beslutningsansvarlige.

Læs Informations udemærkede serie om forløbet af renoveringen, hvor embedsmænd, borgmestre og fsb spiller ping pong, med beboernes ve og vel.

De får løn for at tage ansvar, men ingen tør tage det.

Det er tankevækkende at vi som lejere, betaler en del af huslejen til deres løn.

En beboerforening der har holdt sig for øre, øjne og mund i alt for lang tid og en direktion, der ikke kan netværke med omgivelserne, det er for dårligt.

Når en organisation bliver for stor, kan man forvente en vis træghed og som ansvarlig handle derefter.