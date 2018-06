Glæde og bekymrede miner

Glæde, men også bekymring i Tingbjerg. Brønshøj kan trods lørdagens sejr stadig ende som nedrykker. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brønshøj førte 3-0 mod Aarhus Fremad, men var lige ved at smide sejren

Af Jan Løfberg

Hvepsene er inde i en god periode. Det har også en vis betydning for den gode pointhøst, at de fleste kampe spilles hjemme i Tingbjerg Idrætspark. I lørdags blev det 3-2 over Aarhus Fremad.

Brønshøjs sejr burde efter en 3-0-føring ikke komme i problemer, men det kom den, da Aarhus Fremad på et straffespark reducerede til 3-2 seks minutter før tid. Hvepsene huskede dog at snøre sækken og fik de tre velfortjente point.

Igen var Kevin Bechmann Timm dobbelt målscorer med to kasser i det 35. og 44. minut. Det sidste mål blev scoret direkte på frispark. Christoffer Boateng udnyttede et straffespark i 2. halvlegs første minut.

Trods Brønshøj-sejren er spændingen i bunden af divisionen intakt, da Dalum, Greve og Næsby også vandt. Der er således blot tre point mellem nr. 10 og nummer syv, og der resterer to runder. På lørdag skal Brønshøj til Lyseng for at møde divisionens agterlanterne.

Men det hele kan risikere at ende i en knald-eller-fald-kamp mellem Brønshøj og Greve den 16. juni kl. 14 i Tingbjerg.

Du kan støtte dit lokale divisionshold ved at møde op til kampene. Og du kan også hjælpe ved at spille banko. Torsdag den 7. juni kl. 18.30 i Brønshøjs klubhus, Ruten 2, går hele overskuddet fra bankoaftenen til at støtte divisionsholdet.