”Granskende Pige” er kommet hjem

”Granskende Pige” i en fjern ende af Husum Bypark tæt på Korsager Allé. Der var ellers aftalt mellem forvaltningen og repræsentanter for Lokaludvalget, at hun skulle placeres centralt ved legepladsen. Foto: ef

Næsten ubemærket er skulpturen vendt tilbage til Husum

Af Erik Fisker

Efter 10 års eksil på Nørrebro er skulpturen ”Granskende Pige” blevet flyttet tilbage til Husum Bypark, hvorfra hun i 2008 blev tvangsflyttet til Møllegade på Nørrebro. Flytningen skete i forbindelse med omlægning af Husum Bypark, da forvaltningen ikke fandt, at der i den omlagte park ville være plads til skulpturen!

En række lokale borgere fra Husum udtrykte med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsket om at flytte skulpturen tilbage til Husum Bypark med den begrundelse, at den hører hjemme i Husum og har en vis lokalhistorisk betydning. Endvidere blev der peget på, at der er meget lidt kunst i det offentlige rum i Husum.

Uagtet forvaltningen ikke umiddelbart var indstillet på, at skulpturen skulle tilbage til Husum, blev det på Københavns Rådhus politisk besluttet kort før jul, at pigen igen skulle pynte, glæde og inspirere i Husum. Flytningen skulle ske, når frosten havde sluppet sit tag – og er nu sket ret pludseligt, hvorfor den forventede festivitas lader vente på sig.

Forvaltningen har i forbindelse med drøftelserne med Lokaludvalget oplyst, at man er enig med Lokaludvalget i, at der mangler skulpturer i Brønshøj-Husum, samt der i fremtiden vil blive sat fokus på en øget bestand af skulpturer i bl.a. Husum.

Opstillet i 1934

Skulpturen blev opsat i parken i 1934 på hjørnet af Korsager Allé og Frederikssundsvej og er lavet i bronze af Anders J. Bundgaard og forestiller en knælende nøgen pige, der er stærkt optaget af at læse en runesten. Pigen opfattes som et billede på det modtagelige barn, der i sin tørst efter viden helt glemmer verden omkring sig.