Husum er klar til Københavnsserien

Champagnedrengene fra Husum Boldklub. Foto: Christian Ove Carlsson.

Uafgjort mod bundholdet Nørrebro United var nok til oprykning fra serie 1

Af Jan Løfberg

Husum-spillerne kendte konditionerne på forhånd. Et point mod bundholdet Nørrebro United var nok. Og dermed blev det. Husum nøjedes med at spille 1-1 mod Nørrebro United efter en mindre imponerende indsats, men i den store sammenhæng var det ligegyldigt. For generelt har Husum Boldklub imponeret sæsonen igennem, så derfor er oprykningen til Københavnsserien helt fortjent.

Det var Josef Moussa, der sørgede for det forløsende, udlignende mål. Og da kampen blev fløjtet af kunne Husum-spillerne lade champagnepropperne springe. En stor triumf for holdet, og en lige så stor triumf for klubbens determinerede træner Martin Krøger.

Sæsonen er endnu ikke slut. Det vil utvivlsomt give endnu mere tro på mulighederne i KS, hvis Husum ender med at vinde serie 1. På lørdag kl. 13 spiller Husum sin tredjesidste kamp mod KFB på Kløvermarken.

Mens Husum kunne glæde sig måtte resultatet udløse bekymrede miner i naboklubben Fix. Fix er efterhånden i reel nedrykningsfare. Klubben er placeret på 12. pladsen med 19 point, det samme har Boldklubben Rødovre, mens Nørrebro United ligger sidst med 16 point. Kun ét hold rykker ud. Fix og Rødovre mangler tre kampe, mens Nørrebro mangler to kampe. På lørdag spiller Fix hjemme kl. 13 mod Christiania.