I motionsfodboldens tegn

”Bevæg dig for livet – Fodbold”, der er et samarbejde mellem DGI Fodbold og DBU har skabt Motionsfodboldens dag, der løber af stablen lørdag 9. juni

Af Erik Fisker

Brønshøj Boldklub er en af de over 40 deltagende klubber, der i år slår et slag for motionsfodbold, og der er åbent for mænd i alle aldre i Tingbjerg Idrætspark lørdag den 9. juni med start kl. 11 og afslutning kl. 12.30. Man mødes ved klubhuset, Ruten 2.

Der er mulighed for at spille i fodboldstøvler med faste knopper eller gummisko.

Brønshøj Boldklub har i over 40 år haft en motionsfodbold afdeling, så der er allerede etableret en organisation, hvor interesserede har mulighed for gratis at træne med i hele juni måned. Klubben giver på lørdag en øl/sodavand efterfølgende og restauranten er åben, så der er mulighed for en pølse eller lignende.

Yderligere oplysninger hos Peer Goe på tlf. 28838070. Projektet er støttet af bl.a. TrygFonden og Nordea Fonden. Tilmelding er ikke nødvendig.

Fodbold er en populær sportsgren i Danmark, men mange, især voksne motionister, ønsker ikke at være bundet af et turneringsprogram. Dem har der traditionelt ikke været særlig meget plads til i danske fodboldklubber, men det laver mange klubber om på i disse år.

De er nemlig begyndt at tilbyde motionsfodbold eller Fodbold Fitness, og på Motionsfodboldens Dag kan man helt gratis og uforpligtende prøve det på egen krop.

Fodbold Fitness og motionsfodbold er træning for alle voksne motionister. Både yngre og ældre, raske og rørige og folk med forskellige skavanker.

Alle kan være med i den sunde, sjove og sociale træning, da holdet tilpasses de enkelte spillere, og så er der tilmed forskningsmæssig evidens bag, at det er en af verdens sundeste motionsformer.

• Man kommer i form

• Man har det rigtig sjovt

• Man får frisk luft

• Man kan være en god rollemodel for fx. sine børn

• Man kan få stillet et socialt behov

• Man møder andre seje motionister fra lokalområdet