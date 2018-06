Ikke flere skandalerenoveringer, tak

Så skal der sættes gang i et nyt renoveringsprojekt. Det drejer sig om SAB’s afdeling 3007 Humlevænget på Smørumvej.

Af Finn Rudaizky

Finn Rudaizky, DF ordfører i teknik- og miljøudvalget

Så skal der sættes gang i et nyt renoveringsprojekt. Det drejer sig om SAB’s afdeling 3007 Humlevænget på Smørumvej. Imidlertid frygter jeg, at Københavns Kommune og SAB, er nøjagtig så sammenspiste, som da fsb gennemførte sine asbest-skandalerenoveringer i Tingbjerg, hvor beboere blev syge og flere tilmed ikke tilbudt andre boliger, mens renovering blev udført.

Da sagen forleden blev behandlet i teknik- og miljøudvalget, stemte jeg for renovering, men det var “forudsat at forvaltningen som ansvarlig for tilsyn, inden reel igangsættelse, sørger for, at udvalget får forelagt plan for arbejdets konkrete omfang, som har direkte relevans for den enkelte borger”.

Dette tilsluttede de radikale og SF sig. Tak. Men, det var meget skuffende, at Enhedslisten (EL) og Socialdemokraterne (S) ikke kunne bakke dette ønske op. Så meget desto mere, som det i Tingbjerg-skandalen, også var EL og S, som totalt svigtede hensynet til beboernes sundhed og rettigheder.

Kære beboer på Smørumvej. Find jer ikke i urimeligheder og sundhedsskadelig adfærd.

Tøv ikke med at protestere. Og du er altid velkommen til at kontakte mig. Jeg lover, at enhver ulovlighed og dårlig behandling af renoveringsplagede borgere, vil blive taget konkret op på Københavns Rådhus.